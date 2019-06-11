Главы России и Киргизии условились о скорой встрече в Бишкеке

Москва, , 12:15 — REGNUM Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков обсудили подготовку очередного саммита Шанхайской организации сотрудничества в ходе телефонного разговора. Об этом сообщает 11 июня пресс-служба Кремля.

Лидеры обсудили программу саммита, который пройдет в Бишкеке с 13 по 14 июня. Путин и Жээнбеков договорились о двусторонней встречи на полях мероприятия, уточнили в Кремле.

Отмечено также, что главы России и Киргизии подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее развитие отношений Москвы и Бишкека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проинформировал об участии главы государства в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), которое пройдет 14 и 15 июня в Душанбе. Этот международный форум нацелен на укрепление взаимоотношений и сотрудничества ради стабильности и безопасности на азиатском континенте.

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