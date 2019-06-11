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Зеленский отменил ещё два указа Порошенко

Политика

Он объявил конкурс на замещение вакантных должностей

Зеленский отменил ещё два указа Порошенко
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Зеленский

Киев, 11 июня 2019, 12:20 — REGNUM  Президент Украины Владимир Зеленский отменил ещё два указа своего предшественника Петра Порошенко, которые тот издал уже после поражения на президентских выборах, сообщило 11 июня издание «Украинская правда».

Речь идёт об указах №217 и №218 о назначении членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова.

Зеленский также издал указ о проведении конкурса, по итогам которого будут назначены новые члены Высшего совета правосудия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский отменил указ Порошенко о назначении Владимира Горковенко членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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