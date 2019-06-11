Сергей Миронов настаивает на законе о лекарственном обеспечении

Москва, , 12:02 — REGNUM Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов настаивает на принятии закона о лекарственном обеспечении в России, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июня.

В России бесплатными лекарствами должны обеспечиваться стационарные пациенты и льготные категории граждан, однако, по экспертным оценкам, свыше 70% льготников вынуждены покупать медикаменты за свой счет, говорится в докладе, подготовленном экспертами партии.

«В России необходимо принять федеральный закон о лекарственном обеспечении, который четко предусматривал бы все государственные обязательства в этой сфере, включая и механизм получения гражданами амбулаторных лекарств», — заявил Миронов.

По его мнению, одной из норм такого закона могло бы стать давнее законодательное предложение депутатов Госдумы фракции об ограничении расходов граждан на лекарственные препараты.

«Мы считаем, что траты на приобретение жизненно необходимых и важнейших лекарств не должны превышать 10% доходов гражданина. Расходы выше этого порога обязано субсидировать государство. Такая практика применяется и в развитых странах», — указал парламентарий.

Доля госучастия в лекарственном обеспечении таких стран, как Германия, Испания, Чехия, превышает 70%. В России этот показатель чуть выше 20%, отмечается в докладе.

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