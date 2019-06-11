Жители РФ дали прогнозы политического будущего ДНР и ЛНР

Москва, , 11:59 — REGNUM Говоря о политическом будущем Донецкой и Луганской областей Украины большинство жителей России (29%) считают, что юго-восток Украины должен стать независимым государством. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Около трети граждан (27%) предпочитают, чтобы юго-восточная Украина стала частью Российской Федерации. 17% полагают, что эта территория должна остаться частью Украины, но получить независимость от Киева, 14% — частью Украины на тех же условиях, как это было до кризиса.

Присоединения Донецкой и Луганской областей Украины (как Крыма) потребует значительных затрат. 36% жителей России не готовы платить такую цену, 26% — в какой-то мере. 17% уверены, что это бремя ляжет на обычных граждан РФ.

Опрос проведен 24−29 мая 2019 года. Опрошены 1616 человек старше 18 лет и старше в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, решение президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей одобряют большинство граждан России — 70%.

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