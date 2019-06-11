В Совфеде советуют НАТО и США не тренироваться вблизи границ России

Москва, , 11:54 — REGNUM В Совфеде советуют НАТО не проводить учений вблизи от границы России, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июня.

«Могу только посоветовать США и НАТО не проводить свои учения в непосредственной близости от нашей границы. Тогда и не будет перехватов», — сказал член Совфеда Франц Клинцевич.

Сенатор не удивится, если со стороны США снова последуют необоснованные обвинения России в «небезопасном перехвате» самолетов.

«Напомню, что последний раз такие обвинения выдвигались меньше недели назад — 5 июня. Рассматриваю подобные выпады как элемент информационной войны, как попытки «демонизации» России», — указал парламентарий.

Клинцевич заверил, что Россия будет защищать свое воздушное пространство, соблюдая все необходимые меры безопасности.

Ранее 10 июня над Балтийским морем российский истребитель Су-27 поднимался для перехвата двух самолетов ВВС США и Швеции у российской границы, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

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