Додон аннулировал указ Филипа о роспуске парламента Молдавии

Кишинёв, , 11:48 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон отменил декрет о роспуске парламента, который подписал временно исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип. Об этом Додон объявил 11 июня на брифинге после заседания Высшего совета безопасности страны.

По словам президента, декрет о роспуске парламента и объявлении досрочных выборов, подписанный Филипом, не соответствует конституционными нормам.

«Поэтому сегодня я подписал указ об аннулировании этого декрета», — заявил Додон.

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам парламентских выборов в Молдавии Социалистической партии и блоку ACUM удалось сформировать правящую коалицию.

Однако Конституционный суд страны, за которым стоят сторонники лидера проигравшей на выборах Демпартии Владимира Плахотнюка, решил временно передать функции главы государства исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу, чтобы он распустил законно избранный парламент.

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