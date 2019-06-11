Спецслужбы Украины начали расследовать визит украинских политиков в Россию

Киев, , 11:45 — REGNUM Служба безопасности Украины начала досудебное расследование поездки сооснователя «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко и председателя политсовета партии Виктора Медведчука в Россию.

Об этом сегодня, 11 июля, сообщили пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

В сообщении уточняется, что украинская спецслужба проводит досудебное расследование по признакам совершения преступлений по статье 110 (посягательство на территориальную целостность) и 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.

Также в СБУ отмечают, что в рамках этого расследования продолжается лингвистическая экспертиза Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз Министерства юстиции материалов визита политиков в Россию.

ИА REGNUM напоминает, что накануне пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель,говоря о председателе политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Викторе Медведчукеи основателе этой партииЮрии Бойко, пожаловалась, что они «ездили уже дважды в страну-агрессор, встречались там с представителями страны-агрессора, а также самой большой государственной компанией, и нет никаких абсолютно правовых решений по этому поводу».

В ответ украинская оппозиция обвинила Зеленского в использовании методов Порошенко.

7 июня Медведчук и Бойко в Санкт-Петербурге провели переговоры с главой правления ГазпромаАлексеем Миллеромо возможности прямых поставок на Украину российского газа. В марте политики с аналогичной целью посетили Москву.

Службу безопасности Украины на сегодня фактически возглавляет один из ближайших соратников Зеленского Иван Баканов.