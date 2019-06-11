Гитаристу группы «Бахыт-компот» запретили въезд на Украину

Киев, , 11:53 — REGNUM Гитаристу группы «Бахыт-компот» Яну Комарницкому запретили въезд на Украину сроком на три года, заявили 11 июня в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Музыкант прилетел в киевский аэропорт «Жуляны» из Минска, однако во время проверки выяснилось, что в 2016 году он посещал ДНР без разрешения украинских властей.

«С одной попытки угадайте страну, в которой гражданину России отказано во въезде, ввиду того, что он в 2016 году нарушил закон, принятый в 2019-м», — прокомментировал ситуацию Комарницкий на своей странице в социальной сети Facebook.

Всего с начала 2019 года сотрудники ГПСУ не пустили на Украину 20 российских деятелей культуры и искусства.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с политическим кризисом в Молдавии, украинские спецслужбы усилили на украино-молдавской границе проверки граждан России.

Читайте также: СБУ усилила проверки граждан РФ на границе с Молдавией