В своём «последнем слове» президент Литвы призвала бороться с БелАЭС

Вильнюс, , 11:43 — REGNUM Завершающая свой второй и последний срок полномочий президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 11 июня, выступила со своим последним ежегодным посланием, где призвала власти завершить выход Литвы из постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ и добиваться полного прекращения проекта Белорусской АЭС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«С Европейской комиссией мы уже подписали политическое соглашение о синхронизации электросетей Прибалтики с сетями Западной Европы, а в этом месяце мы подпишем детальный договор в Брюсселе, куда я отправлюсь на Совет глав Европы. Так что не будем оглядываться назад на Восток, поскольку мы отлично знаем, что в кольце БРЭЛЛ из диспетчерской в Москве крутится не только электричество, но и политическое влияние. Как и на Островецкой атомной. Страны Эспоо признали, что она построена на небезопасной площадке. Не о её (станции) безопасности идёт речь, речь идёт о небезопасной площадке. А значит здесь не может действовать никакая электростанция. Необходимо и дальше добиваться закрытия Островецкой электростанции в принципе. Не будем оглядываться назад, а будем думать о Литве ещё через 30 лет», — заявила Грибаускайте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве в последние годы сформировался консенсус о том, что БелАЭС — опасная станция, а её тему в ином ключе даже не стоит обсуждать. Однако в начале 2019 года премьер Саулюс Сквернялис объявил, что предлагает Белоруссии переоборудовать станцию в газовую. Предложение вызвало иронические отклики и в самой Литве, однако оно послужило начавшейся дискуссии о том, что БелАЭС — это уже состоявшийся факт, а Литве необходимо добиваться совместного с Белоруссией мониторинга территории у АЭС. Часть критиков таких предложений стремятся вернуть консенсус в старое русло, что БелАЭС — опасная станция и никаких обсуждений быть попросту не может.