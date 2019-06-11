Султан ОАЭ подтвердил желание участвовать в освоении Севморпути

Санкт-Петербург, , 11:36 — REGNUM «У нас есть опыт, который мы хотим предоставить в обслуживании, управлении, развитии и инвестировании в промышленную инфраструктуру (СМП)» — отметил он.

Для подобных заявлений у арабской стороны есть все основания. DP World управляется правительством ОАЭ. Компания владеет 78 морскими и внутренними терминалами, при поддержке более чем 50 связанных предприятий в более чем 40 странах.

«Мы активно работаем в Индии, Италии, Пакистане, Египте, Африке, Великобритании, Эквадоре. Но нам всегда не хватало России, Россия — связующее звено», — признался Ахмед бин Сулайем, добавив, что СМП позволит DP World создать глобальную сеть, в полном смысле этого слова.

На прошлой неделе стало известно о создании проекта стратегического партнерства в форме совместного предприятия, в которое войдут Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), ПАО «ГМК» «Норильский никель», и компания DP World.

Сделка не является юридически обязательной. Вначале стороны тщательно изучат возможности эффективного коммерческого использования маршрута, а в дальнейшем могут создать совместное предприятие для увеличения объема грузоперевозок через СМП и Арктическую зону России.

Оценивая свое участие в проекте, Бин Сулайем отметил: «Правительство России решит, какую землю нам дать, а мы подготовим проекты, будем привлекать клиентов и работать над тем, что мы хорошо знаем и умеем… Еще слишком рано говорить об определении конкретной доли в уставном капитале, нужно будет посидеть с партнерами и все обдумать, но мы всегда будем соблюдать российские правила и законы».

Вчера, по инициативе эмиратской стороны, состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби, заместителя Верховного главнокомандующего ВС ОАЭ Мухаммеда Аль Нахайяна.

«Обсуждены актуальные вопросы российско-эмиратского сотрудничества, включая реализацию Декларации о стратегическом партнерстве между Россией и ОАЭ, подписанной по итогам переговоров Владимира Путина и Мухаммеда Аль Нахайяна в Москве в июне прошлого года. Дана положительная оценка совместной работе по развитию связей в различных областях», сообщила пресс-служба Кремля.