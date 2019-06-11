Бывший судья КСУ: суд не сможет отменить указ Зеленского о роспуске Рады

Киев, , 11:34 — REGNUM На Украине 21 июля пройдут досрочные парламентские выборы, поскольку указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента законный. Об этом 11 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов внефракционный депутат Верховной рады, судья Конституционного суда Украины в отставке Василий Нимченко.

«Признание указа президента ничего не приостанавливает. Просто этот указ считается неконституционным с момента вынесения решения Конституционным судом… Я не вижу оснований утверждать, что этот акт неконституционный… Там будет прекращено производство по делу», — прогнозирует Нимченко.

Он напомнил, что Конституционный суд Украины не имеет права приостанавливать действие указа президента о роспуске Рады.

«Конституционный суд не уполномочен и не имеет таких функций приостанавливать действие акта, который оспорили в Конституционном суде. Это не предусмотрено ни Конституцией, ни законом. Он может рассматривать обращение по существу или прекратить производство по делу», — рассказал Нимченко.

«Если суд не успеет рассмотреть дело до 21 июля, выборы состоятся. Дальше эти досрочные выборы будут легитимными. Они состоятся», — подытожил Нимченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня КСУ сообщил, что 11 июня рассмотрит жалобу отдельных депутатов парламента на указ Зеленского о роспуске Рады.

«Большой палатой КСУ принято постановление о рассмотрении этого дела в форме устного производства. Кроме того, в соответствии со статьей 75 закона Украины «О Конституционном суде Украины» Большая палата КСУ признала конституционное производство этого дела неотложным. Открытая часть пленарного заседания Палаты КСУ по рассмотрению дела состоится 11 июня 2019 года в 10 часов», — говорится в заявлении КСУ.