За голову лидера индийской Бенгалии объявлена награда $150 тысяч

Нью-Дели, , 11:36 — REGNUM За голову главного министра индийского штата Западная Бенгалия и лидера местной правящей партии Всеиндийский тринамул конгресс (ВТК) Маматы Банерджи объявили награду в 10 миллионов рупий (145 тысяч долларов). Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

Письмо с предложением выкупить Мамату Банерджи «живой или мертвой» за 10 миллионов рупий было доставлено в дом партийного лидера ВТК Апарупы Поддар. Автор письма, некто Раджив Килла, назвал главного министра Западной Бенгалии «демоном» и пообещал щедро наградить любого, кто обладает подробной информацией о ее местонахождении. Он также оставил несколько контактных номеров и адрес. В настоящее время полиция штата проводит проверку по данному факту.

Напомним, что после подведения итогов всеобщих парламентских выборов 23 мая в Западной Бенгалии бушуют беспорядки. Зачинщиками столкновений стали активисты Всеиндийского тринамул конгресса и правящей Бхаратия джаната парти (БДП). Напомним, что по итогам голосования БДП удалось одержать победу в 18 из 42 избирательных округов Западной Бенгалии, в то время как число депутатов парламента от Всеиндийского тринамул конгресса сократилось с 34 до 22.