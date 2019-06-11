Зеленский уволил руководителя Государственного управления делами

Киев, 11 июня 2019, 11:29 — REGNUM С поста руководителя Государственного управления делами Украины уволен Иван Куцик. Такое решение принял президент Украины Владимир Зеленский.
«Освободить Куцика И.М. с должности руководителя Государственного управления делами», — говорится в документе, обнародованном 11 июня на сайте главы государства.
В указе говорится, что Куцик освобожден от занимаемой должности в соответствии с поданным им заявлением.
Как передавало ИА REGNUM, 3 июня 2019 г. глава Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины (СБУ) Виктора Кононенко.
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