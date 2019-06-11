Лавров прокомментировал предложение Ирана заключить пакт о ненападении

Москва, , 11:20 — REGNUM Заключение пакта о ненападении между Ираном и арабскими странами было бы полезным. Такое мнение в ходе конференции «Примаковские чтения» высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Это, конечно, тоже было бы полезным…» — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

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По мнению Лаврова, не стоит «останавливаться на таком чисто негативном шаге», «наводить мосты через отрицание».

«Выстраивание доверия, снятие взаимных озабоченностей через диалог актуально как никогда», — отметил российский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил странам Персидского залива подписать договор о ненападении в связи с крайне напряженной обстановкой в регионе. Зариф подчеркнул, что Тегеран хотел бы наилучших отношений со странами Персидского залива и всячески приветствует любые предложения по снижению напряженности.

Напомним, и без того напряжённая обстановка в Персидском заливе из-за непрекращающегося противостояния между Ираном и Саудовской Аравией, а также Ираном и США ещё больше обострилась после того, как США заявили о выходе из соглашения по иранскому атому и восстановили режим антииранских санкций.

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