У здания КС Украины проходит митинг

Киев, , 11:23 — REGNUM У здания Конституционного суда Украины (КСУ) проходит митинг несогласных с указом президента страны Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной рады. Об этом 11 июня сообщает издание Focus.ua.

Сообщается, что в КСУ для участия в слушаниях по рассмотрению жалобы 62 парламентариев на указ президента о досрочном прекращении полномочий Верховной рады и назначении внеочередных выборов должен приехать Зеленский.

Протестующие заблокировали въезд в здание суда. Рядом проходит митинг. На нём выступающие заявляют, что нынешний глава государства должен защищать Конституцию, а не подстраивать ее под себя.

По имеющейся информации, у Конституционного суда Украины находятся подразделения полиции и национальной гвардии. В ситуацию они пока не вмешиваются.

Напомним, 24 мая 2019 года в КСУ поступило представление депутатов о роспуске Верховной рады и назначении новых выборов. Инициаторами обращения выступили депутаты из фракции «Народный фронт». Они посчитали, что коалиция фракций Рады «Европейская Украина» прекратила существование 17 мая 2019 года. В этой связи у парламентариев было ещё 30 дней до создания новой коалиции, поэтому в этот промежуток времени роспуск Верховной рады является неконституционным.

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