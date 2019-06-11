Кривенко: «Парубий не предоставил КСУ списки депутатов коалиции в Раде»

Киев, , 11:18 — REGNUM Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий не предоставил Конституционному суду Украины списки депутатов, которые входят в состав парламентской коалиции. Об этом 11 июня на заседании Конституционного суда Украины заявил судья Виктор Кривенко.

«Спикер Верховной рады Андрей Парубий предоставил КСУ по запросу материалы за исключением информации об изменении в составе коалиции в связи с выходом из нее депутатских фракций: политической партии «Объединение «Самопомощь», политической партии «Радикальная партия» Олега Ляшко и политической партии Всеукраинское объединение «Батькивщина», материалы деятельности Совета коалиции с 18 февраля 2016 года по сегодняшнее время и список депутатов коалиции, которые входили в составе депутатских фракций, которые были в составе коалиции после 18 февраля 2016 года. Еще раз отмечу, эти материалы не были направлены в адрес Конституционного суда Украины», — сказал Кривенко.

Он сообщил, что ранее направил Парубию запрос с просьбой предоставить соответствующую информацию.

«Был направлен запрос главе Верховной рады Украины с просьбой предоставить список народных депутатов Украины, которые сформировали коалицию с их личными подписями, состав Совета коалиции, информацию об изменениях в составе коалиции в связи с выходом из неё депутатской фракции политической партии «Объединение «Самопомощь», политической партии «Радикальная партия» Олега Ляшко и политической партии Всеукраинское объединение «Батькивщина». Заявления о выходе из коалиции названных депутатских фракций, протоколы заседаний общих сборов коалиции в период с 18 февраля 2016 года по сегодняшний период, материалы деятельности Совета коалиции в период с 18 февраля, список народных депутатов, которые входили в депутатские фракции, которые были в составе коалиции после 18 февраля 2016 года», — добавил Кривенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня КСУ рассмотрит жалобу отдельных депутатов парламента на указ Зеленского о роспуске Рады.

«Большой палатой КСУ принято постановление о рассмотрении этого дела в форме устного производства. Кроме того, в соответствии со статьей 75 закона Украины «О Конституционном суде Украины» Большая палата КСУ признала конституционное производство этого дела неотложным. Открытая часть пленарного заседания Палаты КСУ по рассмотрению дела состоится 11 июня 2019 года в 10 часов», — говорится в заявлении КСУ.