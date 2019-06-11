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Зеленский объяснил, почему покинул заседание КСУ о законности роспуска Рады

Политика

«Наша юридическая позиция неоспорима и безупречна»

Киев, 11 июня 2019, 11:16 — REGNUM  Заседание Конституционного суда Украины (КСУ), чтобы «не влиять» на решение судей, покинул президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил сам глава государства в начале открытого заседания, трансляцию вел телеканал «112 Украина».

«Наша юридическая позиция неоспорима и безупречна, — сказал президент Украины. — Это докажет мой представитель Федор Вениславский».

По словам Зеленского, для того, чтобы никто не сказал о принятии судьями решения по «давлением», он покидает зал Конституционного суда.

4 июня в Конституционном суде Украины сообщили, что жалоба отдельных депутатов Верховной рады на указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске парламента будет рассмотрена 11 июня.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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