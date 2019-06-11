Глава индийской Бенгалии: правящая партия – зачинщик народных волнений

Нью-Дели, , 11:17 — REGNUM Главный министр индийского штата Западная Бенгалия и лидер партии Всеиндийский тринамул конгресс (ВТК) Мамата Банерджи обвинила правящую Бхаратия джаната парти (БДП) в попытках «разжечь народные волнения». Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

В ходе пресс-конференции Мамата Банерджи заявила, что действия БДП направлены на свержение правительства в штате Западная Бенгалия. По словам главного министра, Бхаратия джаната парти использует в своих целях социальные сети и стремится подтолкнуть население Бенгалии к столкновениям и массовым потасовкам. Мамата Банерджи также подчеркнула, что правительство во главе с премьер-министром Нарендрой Моди объявило войну Всеиндийскому тринамул конгрессу потому, что партийные лидеры ВТК открыто выступают с критикой БДП. Главный министр Западной Бенгалии также предупредила лидеров правящей партии: «Раненая тигрица опаснее, чем мертвая».

Напомним, что после подведения итогов всеобщих парламентских выборов 23 мая в Западной Бенгалии бушуют беспорядки. Зачинщиками столкновений стали активисты Всеиндийского тринамул конгресса и правящей Бхаратия джаната парти. Впоследствии министерство внутренних дел Индии во главе с председателем БДП Амитом Шахом обвинило правительство Западной Бенгалии в неспособности взять ситуацию под контроль.