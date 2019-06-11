Индия получит первый французский истребитель Рафаль в сентябре

Нью-Дели, , 11:48 — REGNUM Первый французский многоцелевой истребитель «Рафаль» будет доставлен в Индию в сентябре 2019 года. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар со ссылкой на заявление государственного секретаря при МИД Франции Жана-Батиста Лемуана.

Жан-Батист Лемуан отметил, что остальные 35 истребителей будут доставлены индийской стороне по одному до 2022 года. В ответ на вопрос журналистов о скандалах, связанных с данной сделкой, государственный секретарь подчеркнул, что правительство Франции «не интересуют незатихающие споры о Рафалях». Напомним, что правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди подозревается в коррупции при заключении договора о покупке французских истребителях.

Жан-Батист Лемуан также поддержал предложение Нарендры Моди провести всемирную конференцию по борьбе с угрозой терроризма. Государственный секретарь при МИД Франции подчеркнул: «Борьба с терроризмом является нашим главным приоритетом». Он также заявил, что правительство Франции внимательно рассмотрит упомянутую инициативу.