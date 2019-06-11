У адвокатов экс-президента Бразилии Лулы появился шанс оспорить приговор

Бразилиа, , 11:16 — REGNUM Партия трудящихся Бразилии готовит новую кампанию в защиту своего лидера, экс-президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, отбывающего тюремный срок по обвинению в коррупции. Это стало возможным после публикации компрометирующих материалов на судью, вынесшего обвинительный приговор. Об этом пишет испанская газета El Pais 11июня.

Адвокат Лулы Криштиану Занин заявил, что опубликованные газетой The Intercept данные подтверждают аргументы о заинтересованности судьи Сержиу Мору, использовавшие стороной защиты с самого начала судебного процесса. Теперь адвокаты имеют право обжаловать решение судьи, нарушившего закон.

«В различных источниках и в официальном обращении в Комитет ООН по правам человека в июле 2016 года мы продемонстрировали с большим числом доказательств, что в операции «Лава-жату» имелись совместные действия между прокурорами и бывшим судьей Сержиу Мору с заранее установленной целью и с явной политической мотивацией преследовать, осудить и лишить свободы бывшего президента Луиса Инасиу Лулу да Силву», — говорится в заявлении Занина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The Intercept опубликовала информацию о частной переписке между судьей Сержиу Мору и прокурором Дельтаном Далланьолом. В частности, в переписке судья давал указания прокурору. В настоящий момент Мору занимает пост министра юстиции.

Напомним, обвинение в коррупции и тюремное заключение помешало Луле да Силве выставить свою кандидатуру на президентских выборах в Бразилии в 2018 году. Согласно опросам избирателей, он имел шансы выиграть выборы.

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