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Премьер-министр Ирака посетит Иракский Курдистан

Политика

Стороны будут налаживать отношения, ухудшившиеся в результате референдума о независимости в курдской автономии

Багдад, 11 июня 2019, 11:15 — REGNUM  Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди посетит Иракский Курдистан в ближайшее время, об этом 11 июня сообщает Kurdistan 24.

Глава иракского правительства проведет встречу с высокопоставленными должностными лицами курдской автономии, стороны обсудят региональные вопросы, а также двусторонние отношения.

Напомним, в сентябре 2017 года в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости, данный факт стал причиной серьезного охлаждения в отношениях между Эрбилем и Багдадом.

Новый президент курдской автономии Нечирван Барзани сыграл важную роль в нормализации контактов с центральным правительством Ирака, однако последствия конфликта до сих пор не исчерпаны.

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