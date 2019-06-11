Премьер-министр Ирака посетит Иракский Курдистан

Багдад, , 11:15 — REGNUM Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди посетит Иракский Курдистан в ближайшее время, об этом 11 июня сообщает Kurdistan 24.

Глава иракского правительства проведет встречу с высокопоставленными должностными лицами курдской автономии, стороны обсудят региональные вопросы, а также двусторонние отношения.

Напомним, в сентябре 2017 года в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости, данный факт стал причиной серьезного охлаждения в отношениях между Эрбилем и Багдадом.

Новый президент курдской автономии Нечирван Барзани сыграл важную роль в нормализации контактов с центральным правительством Ирака, однако последствия конфликта до сих пор не исчерпаны.

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