Индонезия намерена «реэкспортировать» нелегальные пластиковые отходы

Джакарта, , 11:26 — REGNUM Министр окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии Сити Нурбая заявила, что Индонезия «реэкспортирует» нелегальные пластиковые отходы, сообщает Antaranews.

«Мусор, который поступает в Индонезию, определенно не является законным. И поэтому мы сделаем реэкспорт», — заявила министр в Джакарте.

По её словам, незаконный ввоз пластиковых отходов в Индонезию продолжается с 2015—2016 годов.

«Правительству необходимо переоценить компании, которые имеют лицензии на импорт пластикового и бумажного мусора, соответствуют ли они требованиям лицензирования и не наносят ли вреда окружающей среде», — отметил исследователь индонезийского центра экологического права (ICEL) Фаджри Фадиллах.

Напомним, в 2018 году данные Центрального статистического агентства показали увеличение импорта пластиковых отходов в Индонезии на 141% (283 тыс. тонны). Этот показатель стал самым высоким за последние десять лет. Для сравнению: в 2013 году импорт пластиковых отходов в Индонезии составил около 124 тыс. тонн.

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