Зимбабве начало переговоры с ЕС по вопросу снятия санкций

Хараре, , 11:09 — REGNUM Зимбабве и Европейский Союз начали официальные политические переговоры после долгих лет напряженных отношений, причиной которых стала политика бывшего президента страны Роберта Мугабе.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, послы стран ЕС в Зимбабве встретились с представителями правительства страны и провели первый раунд переговоров, которые были направлены на снятие экономических санкций с Зимбабве, наложенных на страну несколько десятилетий назад.

ЕС упразднил часть санкций с Зимбабве в 2014 г., однако оставшиеся экономические ограничения не позволяли предоставлять финансовую помощь стране. Упразднение санкций в этом году позволит возобновить оказание финансовой поддержки Зимбабве.

Решение о снятии санкций было принято после того, как президент США Дональд Трамп в начале этого года увеличил сроки наложения санкций на страны южноафриканского региона.

Администрация Трампа заявила, что политический курс действующего президента Зимбабве представляет угрозу для американской внешней политики.

Страны Африки продолжают требовать от западных стран снять санкции с Зимбабве, чтобы предоставить экономике страны возможность развиваться.