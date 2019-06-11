Турецкая оппозиция: Имамоглу стал кандидатом 16 млн жителей Стамбула

Анкара, , 11:23 — REGNUM Председатель Хорошей партии Турции Мерал Акшенер заявила: «Господин Экрем Имамоглу — не просто кандидат от Национального альянса, а кандидат от 16 миллионов жителей Стамбула. Все будет хорошо и прекрасно».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мерал Акшенер по поводу грядущих новых муниципальных выборов в Стамбуле 23 июня сказала: «При нашей работе, проводимой в Стамбуле, господин Имамоглу выглядит победителем. Поэтому начались попытки введения в заблуждение. Им нельзя верить. Мы знаем, что наш народ ответит на узурпацию его воли».

Политика попросили высказаться насчёт того, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наделил полномочиями по смене судей не Высшую избирательную комиссию, а Совет судей и прокуроров. По этому поводу она сказала: «Я понимаю только одно, он действует по принципу: «Я во что бы то ни стало хочу Стамбул, чего бы это не стоило».