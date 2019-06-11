В Турции при попытке бегства в Грецию задержано 17 сторонников Гюлена

Анкара, , 11:05 — REGNUM Подразделения Командования береговой охраны Турции в ходе операции в Балыкесире задержали группу из 23 человек, из них 6 детей, планировавших побег в Грецию морским путем. Также арестовано 4 организатора, разработавших схему для их переправки за рубеж.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в ходе идентификации личностей задержанных выяснилось, что 17 совершеннолетних лиц являются членами организации Фетхуллаха Гюлена, причем пятеро из них находятся в розыске в рамках различных расследований. По результатам проведения личного обыска, а также обыска жилищ подозреваемых, сотрудники правоохранительных органов изъяли 27 970 евро, 2500 долларов, 55 535 турецких лир. Сообщается о розыске ещё одного лица, подозреваемого в организации схемы переправки за рубеж.