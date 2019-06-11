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Совет обороны Ирана: итог визита Абэ зависит от его усилий на благо СВПД

Политика

Усилия Японии по возвращению США в СВПД и помощь во взыскании ущерба с США гарантируют успех грядущего визита японского премьера в Тегеран

Тегеран, 11 июня 2019, 13:10 — REGNUM  Официальный представитель Высшего совета национальной обороны Ирана Кейван Хосрави заявил, что успех грядущего визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Тегеран зависит от того, приложит ли Япония необходимые усилия по возвращению Вашингтона в СВПД. Об этом сообщило иранское информационное агентство «Fars».

Кейван Хорсави отметил, что визит японского премьера является значимым событием для укрепления и расширения двусторонних отношений между Тегераном и Токио, которые всегда были «сбалансированными».Он не оставил без внимания слухи о том, что Синдзо Абэ прибывает в Тегеран для того, чтобы выступить посредником между США и Ираном в переговорах по «ядерной сделке». В этой связи, усилия Японии по возвращению Вашингтона в СВПД и помощь во взыскании ущерба с США, нанесенного Ирану санкциями, гарантируют, что грядущий визит будет успешным.

12 июня Синдзо Абэ прибывает с официальным трехдневным визитом в ИРИ. Он встретится с Верховным лидером Ирана Али Хаменеи и президентом Ирана Хасаном Рухани. Это будет первый визит японского премьер-министра в Иран за последние 40 лет.

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Зарубежная хроника
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