Совет обороны Ирана: итог визита Абэ зависит от его усилий на благо СВПД

Тегеран, , 13:10 — REGNUM Официальный представитель Высшего совета национальной обороны Ирана Кейван Хосрави заявил, что успех грядущего визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Тегеран зависит от того, приложит ли Япония необходимые усилия по возвращению Вашингтона в СВПД. Об этом сообщило иранское информационное агентство «Fars».

Кейван Хорсави отметил, что визит японского премьера является значимым событием для укрепления и расширения двусторонних отношений между Тегераном и Токио, которые всегда были «сбалансированными».Он не оставил без внимания слухи о том, что Синдзо Абэ прибывает в Тегеран для того, чтобы выступить посредником между США и Ираном в переговорах по «ядерной сделке». В этой связи, усилия Японии по возвращению Вашингтона в СВПД и помощь во взыскании ущерба с США, нанесенного Ирану санкциями, гарантируют, что грядущий визит будет успешным.

12 июня Синдзо Абэ прибывает с официальным трехдневным визитом в ИРИ. Он встретится с Верховным лидером Ирана Али Хаменеи и президентом Ирана Хасаном Рухани. Это будет первый визит японского премьер-министра в Иран за последние 40 лет.