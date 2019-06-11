Швеция переплачивает за американские системы ПВО Patriot

Стокгольм, , 11:20 — REGNUM Шведский парламент при закупках комплексов ПВО Patriot из США не в полной мере рассчитал затраты. Швеция заплатит за комплексы более 1 миллиарда долларов. Об этом сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio (SR) со ссылкой на оборонное ведомство Швеции.

По прогнозам специалистов затраты на содержание комплекса превысят его стоимость. По опыту США для постоянной готовности комплекса необходимо на протяжении всего срока его службы постоянно обновлять радары, электронику наведения и сами ракеты комплекса. Эксперты говорят о сумме в 2 миллиарда долларов, необходимых для обеспечения комплекса.

США поставят Швеции первый ЗРК Patriot в 2021 году. По планам поставок к 2025 году должна получить все комплексы, которые встанут на боевое дежурство в том же году.