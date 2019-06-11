Возле здания Конституционного суда в Киеве собрались митингующие

Киев, , 10:57 — REGNUM В Киеве возле здания Конституционного суда, где сегодня, 11 июня, должно состояться рассмотрение вопроса о законности роспуска Верховной рады Украины, собрались противники указа президента страны Владимира Зеленского.

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В акции протеста участвуют несколько десятков человек, сообщает издание «Страна.ua». Митингующие выступают за отмену указа Зеленского о роспуске парламента. Люди держат в руках плакаты с надписями «Нет конституционному перевороту», «Зеленский, не порочь Конституцию!».

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Суд может признать законным роспуск Зеленским Рады — эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, после вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады VIII созыва и назначил внеочередные выборы на 21 июля. 24 мая депутаты «Народного фронта» подали в Конституционный суд Украины представление за подписью 62 человек о признании неконституционным указа главы государства.

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