Вторник, 11 Июня 2019 года
11:37:34 МСК

Аргентина расширила чёрный список венесуэльских чиновников до 426 человек

Политика

Целью данного решения является «содействие в восстановлении демократии в Венесуэле»

Буэнос-Айрес, 11 июня 2019, 11:37 — REGNUM  Аргентинское правительство объявило о расширении списка венесуэльских чиновников правительства Николаса Мадуро, которым запрещён въезд в страну. Теперь в «чёрном списке» фигурируют 426 лиц, в том числе все депутаты Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы. Информация поступила из аргентинского агентства Infobae.

Министерство иностранных дел Аргентины сообщило о расширении санкционного списка после того как Буэнос-Айрес приостановила действие соглашения об отмене визового режима для дипломатических и официальных лиц Венесуэлы.

Аргентинский МИД обозначил, что целью решения является «содействие в восстановлении демократии в Венесуэле».

Правительство Маурисио Макри также выпустило предупреждение аргентинским банкам о «рисках» сотрудничества с Венесуэлой или предприятиями, находящимися под контролем правительства Мадуро.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить