Аргентина расширила чёрный список венесуэльских чиновников до 426 человек

Буэнос-Айрес, , 11:37 — REGNUM Аргентинское правительство объявило о расширении списка венесуэльских чиновников правительства Николаса Мадуро, которым запрещён въезд в страну. Теперь в «чёрном списке» фигурируют 426 лиц, в том числе все депутаты Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы. Информация поступила из аргентинского агентства Infobae.

Министерство иностранных дел Аргентины сообщило о расширении санкционного списка после того как Буэнос-Айрес приостановила действие соглашения об отмене визового режима для дипломатических и официальных лиц Венесуэлы.

Аргентинский МИД обозначил, что целью решения является «содействие в восстановлении демократии в Венесуэле».

Правительство Маурисио Макри также выпустило предупреждение аргентинским банкам о «рисках» сотрудничества с Венесуэлой или предприятиями, находящимися под контролем правительства Мадуро.