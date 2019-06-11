Президент Турции: в восточном Средиземноморье мы защищаем Северный Кипр

Анкара, , 12:57 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не допустит ущемления прав турок-киприотов, в том числе в вопросе использования ресурсов Восточного Средиземноморья. По его словам, Турция готова отстаивать интересы братского Северного Кипра до последнего, равным образом это относится и к вопросу исключительной экономической зоны.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган пояснил: «Именно поэтому в этот район Средиземного моря направлены турецкие буровые суда. Их безопасность обеспечивают фрегаты ВМС Турции».Турецкий лидер подчеркнул, что, в соответствии с международным правом, турки-киприоты обладают равными с греческой общиной Кипра правами на природные ресурсы Средиземного моря, что касается и месторождений нефти на его дне. Президент добавил, что Турция не позволит попирать права братского Северного Кипра, в том числе, структурами, не имеющими к региону никакого отношения.