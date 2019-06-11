Вторник, 11 Июня 2019 года
12:57:38 МСК

Президент Турции: в восточном Средиземноморье мы защищаем Северный Кипр

Политика

Турция не допустит ущемления прав Северного Кипра

Анкара, 11 июня 2019, 12:57 — REGNUM  Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не допустит ущемления прав турок-киприотов, в том числе в вопросе использования ресурсов Восточного Средиземноморья. По его словам, Турция готова отстаивать интересы братского Северного Кипра до последнего, равным образом это относится и к вопросу исключительной экономической зоны.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган пояснил: «Именно поэтому в этот район Средиземного моря направлены турецкие буровые суда. Их безопасность обеспечивают фрегаты ВМС Турции».Турецкий лидер подчеркнул, что, в соответствии с международным правом, турки-киприоты обладают равными с греческой общиной Кипра правами на природные ресурсы Средиземного моря, что касается и месторождений нефти на его дне. Президент добавил, что Турция не позволит попирать права братского Северного Кипра, в том числе, структурами, не имеющими к региону никакого отношения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить