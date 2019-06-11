Вторник, 11 Июня 2019 года
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В Греции сожгли машину турецкого дипломата

Политика

МИД Греции осудил подобные действия

Анкара, 11 июня 2019, 11:31 — REGNUM  Министерство иностранных дел Греции выступило с осуждением поджога автомобилей турецкого дипломата и турецкого сотрудника банка Black Sea Trade and Development Bank в Салониках. В его заявлении сказано: «Мы самым резким образом осуждаем осуществленный сегодня в Салониках поджог автомобилей сотрудника генерального консульства Турции и турецкого сотрудника банка Black Sea Trade and Development Bank».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в заявлении отмечается, что такие неприемлемые и безответственные нападения не могут достигнуть своих целей, и подчеркивается, что греческие власти предпримут все необходимые меры, чтобы виновные предстали перед судом. По имеющимся сведениям, первым пострадал автомобиль с дипломатическими номерами торгового атташе Турции в Салониках Серкана Буралы. Через некоторое время была облита бензином и подожжена машина турецкого банковского сотрудника, которая находилась на расстоянии примерно 1 км от автомобиля атташе.

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Зарубежная хроника
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