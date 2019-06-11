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МИД Турции: отношение Исландии к турецкой сборной по футболу неприемлемо

Политика

Министр иностранных дел Турции: «Отношение к футболистам сборной Турции в аэропорту Рейкьявика недопустимо»

Анкара, 11 июня 2019, 11:40 — REGNUM  Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу осудил отношение сотрудников аэропорта Рейкьявика к футболистам сборной Турции и разместил со своего официального аккаунта в социальной сети Twitter заявление: «Отношение к турецким футболистам в аэропорту Рейкьявика недопустимо и является грубым нарушением норм дипломатии. Турция предпримет соответствующие шаги в ответ на случившееся. Пусть никто в этом не сомневается».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, матч отборочного этапа Евро-2020 Исландия-Турция в группе H пройдет в Рейкьявике 11 июня. Напомним, что сотрудники таможни Исландии затянули на 2 часа паспортный контроль в Международном аэропорту Кеблавик в Рейкьявике, после чего подвергли футболистов сборной Турции необоснованно тщательной проверке. По имеющимся сведениям, не менее затянутой оказалась и процедура досмотра багажа футболистов.

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Зарубежная хроника
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