Министр юстиции Турции обсудит с американским коллегой экстрадицию Гюлена

Анкара, , 10:53 — REGNUM Министр юстиции Турецкой Республики Абдулгамит Гюль, завершив рабочую программу в Нью-Йорке, направится в Вашингтон, где проведет ряд встреч и переговоров. В частности, уже запланирована его встреча с американским коллегой Вильямом Барром. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, на встрече министров будут обсуждаться вопросы вопросы двустороннего сотрудничества в сфере юстиции и правовой помощи. Также ожидается, что одним из ключевых пунктов повестки дня на переговорах станет вопрос выдачи Турции главаря одноименной террористической организации Фетхуллаха Гюлена. Позже Абдулгамит Гюль встретится с конгрессменами и представителями организаций гражданского общества США. На собрании, проводимом Jamestown Foundation и Türk Miras Vakfı, министр также проведет встречи с рядом влиятельных лиц из политических и академических кругов.