МВД Турции: последние два года мы отражаем экономические атаки

Анкара, , 11:46 — REGNUM Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил: «Последние два года Турция отражает экономические атаки. Атаки, осуществлявшиеся начиная с протестов на площади Таксим до 17−25 декабря 2013 года (антикоррозионная операция), и c 6 октября 2014 года (дело Селахаттина Демирташа) до 15 июля 2016 года (попытка госпереворота), — экономические атаки».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Сулейман Сойлу, в частности, подчеркнул: «Это делается для того, чтобы выбить экономику Турции из колеи, осложнить достижение ею своих целей. Частично они добились успеха. Такое больше не повторится. Сейчас нам снова пытаются вставлять палки в колеса». Министр также добавил: «И сегодня я вижу, что немецкий телеканал Deutsche Welle с утра до вечера выставляет нас в негативном свете. Я должен закрывать на это глаза? Это делают и на BBC. Я не солгу, если скажу, что организация Фетхуллаха Гюлена настроила СМИ против нас относительно выборов в Стамбуле».