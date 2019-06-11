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Конституционный суд Молдавии ответил на «политическое давление»

Политика

Которому он подвергся в последние дни

Кишинёв, 11 июня 2019, 11:09 — REGNUM  Конституционный суд Молдавии выразил сожаление по поводу жестоких нападок на него. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба суда.

В сообщении говорится, что те, кто призывает к роспуску Конституционного суда, являются врагами демократии.

«Никакая политическая цель не может оправдать пренебрежение и посягательство на единственную законную власть конституционной юрисдикции и игнорирование конституционных ценностей превосходства закона и демократии», — написано в тексте пресс-службы КС.

Напомним, 11 июня 2019 года президент Молдавии Игорь Додон заявил, что власти страны рассматривают возможность изменения закона о назначении и снятии судей Конституционного суда.

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Политический кризис в Молдавии
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