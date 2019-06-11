МИД Афганистана: надеемся на шаги Пакистана для нормализации отношений

Исламабад, , 12:58 — REGNUM 10 июня министерство иностранных дел Афганистана заявило, что в Кабуле ожидают «реальных шагов» Исламабада для улучшения двусторонних отношений.

По сообщению пакистанского информационного агентства Urdu Point, об этом заявил официальный представитель афганского МИДа Сибгхатулла Ахмади. В Пакистане с официальным визитом находится афганская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Идрисом Заманом. Его цель — нормализация отношений между двумя соседями. Афганские дипломаты также надеются повлиять на Пакистан с тем, чтобы Исламабад убедил «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вступить в переговоры с официальным Кабулом. Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказывались от прямых контактов с афганским правительством.

Напомним, что отношения между Афганистаном и Пакистаном остаются напряженными из-за проблемы границ (линия Дюранда) и проблемы афганских беженцев. Также в Кабуле убеждены, что Пакистан оказывает поддержку талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).