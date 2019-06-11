Правительство Пакистана отменит преференции для экспортных секторов

Исламабад, , 11:44 — REGNUM Правительство Пакистана намерено отменить преференции для экспортных секторов промышленности. Предприниматели-лидеры пяти экспортоориентированных секторов Пакистана уже обратились к премьер-министру страны Имрану Хану с просьбой вмешаться и не отменять налоговые преференции.

По сообщению пакистанского информационного агентства Urdu Point, предприниматели собрали пресс-конференцию в коммерческой столице страны, Карачи (провинция Синд), и заявили, что меры, предложенные правительством нанесут непоправимый ущерб промышленности. Крупнейшие производители в пяти экспортоориентированных отраслях (текстиль, спортивный инвентарь, хирургические инструменты, кожаные изделия и ковры) попросили не отменять нулевые экспортные пошлины.

Ранее правительство неоднократно заявляло о намерении всеми силами поддержать экспорт страны, чтобы тем самым справиться с дефицитом торгового баланса. Целью предложенной отмены послаблений является увеличение доходов бюджета.