Экс-президент Пакистана арестован по обвинению в отмывании денег

Исламабад, , 10:48 — REGNUM 10 июня экс-президент Пакистана и председатель оппозиционной «Пакистанской народной партии» Асиф Али Зардари был арестован по обвинению в отмывании денег.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, оппозиционный лидер пытался подать прошение в Верховный Суд Исламабада с целью получить возможность выйти на свободу под залог, однако суд отклонил его прошение. Почти сразу же после этого экс-президент был арестован сотрудниками Национального бюро отчетности (антикоррупционная служба) и крупным нарядом полиции. В ходе задержания наблюдались случаи стычек сторонников Зардари с полицейскими. Сын задержанного экс-президента Билавал Бхутто-Зардари заявил о том, что арест связан с политической деятельностью его отца.

Асиф Али Зардари обвиняется в крупных махинациях и отмывании незаконных доходов через теневые банковские счета и «фирмы-однодневки».