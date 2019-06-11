Премьер-министра Индии Нарендру Моди пригласили на саммит G7

Нью-Дели, , 10:56 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди получил официальное приглашение от президента Франции Эмманюэля Макрона посетить Францию по случаю проведения саммита «Большой семерки».

По сообщению индийского информационного агентства Aaj Tak, о приглашении индийского лидера журналистам рассказал государственный секретарь при министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан. В ходе своей поездки в Нью-Дели, первого визита французского официального лица в страну после формирования там нового правительства, Лемуан занимался подготовкой визита Моди во Францию. На полях саммита «Большой семерки» в конце августа лидеры должны обсудить насущные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе и сделку по истребителям «Рафаль».

Жан-Батист Лемуан объяснил приглашение индийского лидера на саммит тем, что между Моди и Макроном сложились «очень близкие отношения», и им нужно обсудить целый ряд важнейших вопросов.