«Россия либо совершит научно-технический прорыв, либо погибнет»: Кедми

Москва, , 10:40 — REGNUM Россия либо станет передовой мировой научно-технологической державой, либо перестанет существовать, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Вот четыре государственных образования, которые будут основными в мире, — это государства, которые могут развивать фундаментальные науки и основные технологии в мире — Соединенные Штаты, Китай, Россия и, может быть, Европа… Все остальные государства могут только на основе этих открытий развивать свои технологии», — заявил Кедми, добавив, что еще одна группа стран сможет зарабатывать на сборке.

По его словам, Россия может быть только в первой группе, в противном случае прекратит свое существование как государство. Поэтому у России нет никаких альтернатив, по мнению Кедми, кроме как развивать науки и технологии в мировом авангарде.

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