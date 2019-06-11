Лавров о переговорах по Украине: «Готовы встречаться в любых конфигурациях»

Москва, , 10:39 — REGNUM Российская Федерация готова в любых конфигурациях включаться в переговоры по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил 11 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в время выступления на V Международном форуме «Примаковские чтения».

«Мы (российская сторона) готовы встречаться в любых конфигурациях, — сказал Лавров. — Но не надо забывать, что ключевой механизм выполнения минских договоренностей — это контактная группа».

Глава МИД РФ напомнил, что единственной платформой, на которой работают Киев, Луганск и Донецк при содействии со стороны ОБСЕ и РФ, является именно контактная группа.

Как передавало ИА REGNUM, 10 июня в комментарии пресс-службы МИД России говорилось, что срыв договорённостей о разведении сил и средств в Станице Луганской в Донбассе в очередной раз свидетельствует о нежелании Киева выполнять свои обязательства по Минским соглашениям.

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