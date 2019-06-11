Железная дорога Иран — Ирак — приоритетный национальный проект Ирана

Тегеран, , 11:28 — REGNUM Министр дорог и городского строительства Ирана Мохаммад Эслами определил приоритетные проекты ведомства на ближайший иранский календарный год (21 марта 2019−21 марта 2020). В их число включено строительство новой железной дороги, связывающей Иран и Ирак, сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам министра, на текущий момент Иран и Ирак ищут подрядчика для того, чтобы отстроить иракский участок пути длиной 32 километра. Железная дорога свяжет иранский пограничный город Шалманчех и крупнейший иракский город-порт Басру. Мохаммад Эслами также заявил, что Иран ищет инвесторов для строительства ряда внутренних железных дорог, в частности Чабахар-Захедан и Исфахан-Бафг.

Решение о строительстве железной дороги Шалманчех-Басра было принято в начале марта 2019 года после визита президента Ирака в Тегеран. Помимо этого был упрощен визовый режим между двумя странами и запущен проект создания совместных промышленных парков.