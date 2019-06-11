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МИД Ирана: мы не нуждаемся в США как в партнере

Политика

Речи об установлении дипломатических отношений между Ираном и США идти не может

Тегеран, 11 июня 2019, 11:45 — REGNUM  Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе беседы с корреспондентом иранского медиа ресурса ICNAA заявил, что Иран не желает иметь каких-либо отношений с США и призвал Вашингтон не мешать выстраивать партнерство ИРИ с другими странами. Об этом сообщило иранское информационное агентство «Mehr».

По словам министра, Иран не нуждается в США как партнере, поэтому речи об установлении дипломатических отношений идти не может. При этом в текущих взаимоотношениях Тегеран не требует от Вашингтона ничего, кроме как невмешательства в отношения Исламской республики с другими региональными державами.

В то же время, дипломат подчеркнул, что экономическая война, развязанная против ИРИ американским президентом Дональдом Трампом, является настоящим терроризмом и должна быть немедленно прекращена.

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Зарубежная хроника
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