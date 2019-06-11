МИД Ирана: мы не нуждаемся в США как в партнере

Тегеран, , 11:45 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе беседы с корреспондентом иранского медиа ресурса ICNAA заявил, что Иран не желает иметь каких-либо отношений с США и призвал Вашингтон не мешать выстраивать партнерство ИРИ с другими странами. Об этом сообщило иранское информационное агентство «Mehr».

По словам министра, Иран не нуждается в США как партнере, поэтому речи об установлении дипломатических отношений идти не может. При этом в текущих взаимоотношениях Тегеран не требует от Вашингтона ничего, кроме как невмешательства в отношения Исламской республики с другими региональными державами.

В то же время, дипломат подчеркнул, что экономическая война, развязанная против ИРИ американским президентом Дональдом Трампом, является настоящим терроризмом и должна быть немедленно прекращена.