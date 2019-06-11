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МАГАТЭ обсудит ядерные программы Ирана и КНДР на встрече в Вене

Политика

Встреча будет закрыта для прессы

Тегеран, 11 июня 2019, 10:54 — REGNUM  Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что ядерные программы Ирана и КНДР станут основной темой встречи МАГАТЭ на следующей неделе. Как ожидается, они вызовут «горячие дебаты», сообщило иранское информационное агентство «Mehr».

По сообщению информационного издания, совет управляющих МАГАТЭ соберется в австрийской столице, чтобы обсудить отчет организации за 2018 год и проанализировать итоги проверки ядерных объектов Ирана, выполнение своих гарантий Северной Кореей, а также реализацию соглашения о нераспространении ядерного вооружения в Сирии. Встреча будет закрыта для прессы.

Напомним, что в начале 2019 года МАГАТЭ в своем ежегодном отчете констатировала полное соблюдение Ираном СВПД. Несмотря на это, в 2019 году президент США Дональд Трамп усилил санкционное давление в отношении ИРИ.

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Зарубежная хроника
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