Отчёт мэра Екатеринбурга перед гордумой «завис» на неопределённый срок

Екатеринбург, , 10:44 — REGNUM Отчёт мэра Екатеринбурга Александра Высокинского за 2018 год перед гордумой отложен на неопределенный срок. Об этом заявил журналистам спикер думы Игорь Володин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Володина, в гордуме будут ждать отчётные документы от главы. После этого их рассмотрят на профильной комиссии, и уже потом утвердят на заседании думы.

«Договорённости по срокам никакой нет. Мы ждём», — сказал спикер.

В местном законодательстве не прописаны сроки, в рамках которых мэр должен отчитаться перед гордумой. Отчёт за 2018 год может быть зачитан и в сентябре 2019 года, признал Володин.

Напомним, годовой отчёт мэра Екатеринбурга Александра Высокинского планировался на 30 мая. Однако в гордуме заявили о непоступлении отчётных документов. В мэрии, тем не менее, заявили, что градоначальник был готов выступить.

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