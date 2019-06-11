«Отчаянный манёвр»: Пушков о предложении Плахотнюка взять курс на Россию

Москва, , 10:35 — REGNUM Предложение лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка изменить внешнеполитический курс Кишинёва с переориентацией на Москву является отчаянным маневром, заявил 11 июня член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Отчаянный маневр Плахотнюка: тайно предложить Москве все, что угодно, лишь бы она согласилась на пребывание Демпартии у власти», — написал Пушков.

По его словам, это «авантюрный ход политика», которому есть очень многое что терять, в том числе личную свободу. Однако «расчет был неверный», подчеркнул сенатор.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Плахотнюк в в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал конверт, в котором содержалось предложение об изменении внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.

Отметим, что по итогам парламентских выборов, на которых Демпартия потерпела поражение, Социалистической партии и блоку ACUM удалось сформировать правящую коалицию. Однако Конституционный суд страны, за которым стоят сторонники Плахотнюка, решил временно передать функции главы государства исполняющему обязанности премьер-министра.

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