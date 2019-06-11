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Либерийцы требуют от властей разъяснений о пропаже миллионов долларов

Политика

Граждане Либерии недовольны политикой правительства

Монровия, 11 июня 2019, 10:58 — REGNUM  Население Либерии недовольно политикой правительства и планирует провести демонстраций с требованиями предоставить объяснения по двум инцидентам, произошедшим в стране, а именно:

1. В прошлом году 15,5 миллиардов либерийских долларов (104 миллиона доллара США) пропали из порта страны. По информации танзанийского новостного издания «Mtanzania», в сентябре 2018 г. местные СМИ сообщили, что контейнер с либерийскими долларами, напечатанными в Швеции, исчез во время его перевозки. Центральный Банк Либерии отклонил эти утверждения и заявил, что деньги находятся на хранении в национальных сейфах. Достоверной информации о местонахождении денежных средств так и не было получено.

2. Граждане обвиняют правительство страны в растрате 25 миллионов долларов США.

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Зарубежная хроника
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