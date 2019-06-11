В Якутии на федерального бизнес-омбудсмена пожаловались в Генпрокуратуру РФ

Якутск, , 10:43 — REGNUM Председатель координационного совета по предпринимательству при главе Якутска, политолог Виталий Обедин счёл превышением полномочий попытки бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова повлиять на выборы уполномоченного по правам предпринимателей Якутии. С соответствующим заявлением эксперт обратился в Генпрокуратуру РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Виталия Обедина, его заявление с просьбой проверить деятельность Бориса Титова на предмет превышения им служебных полномочий принято со входящим номером и зарегистрировано.

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«Жду ответа. Уголовного дела за превышение служебных полномочий не жду, в лучшем случае будет представление, но и этого будет достаточно, чтобы привлечь внимание к ситуации», — уверен председатель координационного совета по предпринимательству при главе Якутска.

Виталий Обедин считает, что Борис Титов «пропихнул» в федеральный закон об уполномоченных пункт, по которому все региональные омбудсмены должны согласоваться с ним, и теперь «использует свое право как заблагорассудится».

«В Якутии, к примеру, предусмотрены выборы уполномоченного, — напомнил Виталий Обедин. — Так вот, они проводились трижды, один раз не состоялись в виду сознательного срыва кворума, дважды побеждала Ирина Котенко (причём при двух разных составах Координационного совета при главе Якутии), последний раз — с двукратным перевесом. Но Титова она не устраивает, и он дважды отклонял кандидатуру, ссылаясь на некие жалобы из Якутии, которых никто не видел. Достоверность кляуз никто не проверял — информацию не запрашивали ни в совете, ни в министерстве предпринимательства, ни в администрации главы и правительства республики. Хватило одного факта их наличия. При этом есть регламент работы с жалобами, который нарушен».

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Отдельно председатель координационного совета по предпринимательству при главе Якутска обращает внимание на то, что от имени Бориса Титова якобы рассылать письма в федеральные офисы «Опоры России», «Деловую Россию», Торгово-промышленную палату РФ и Союз промышленников и предпринимателей РФ с предложением выдвинуть новую кандидатуру на пост уполномоченного.

«По закону Якутии объявить выдвижение может только глава, — констатировал Виталий Обедин.

Он также подчеркнул, что от имени Бориса Титова якобы предложили запретить участвовать тем кандидатам, кто выдвигался ранее — на случай, если «устраивающую его кандидатуру та же Котенко побьет в третий раз».

«На сегодняшний день Якутия отказалась участвовать в фарсе с четвертыми выборами, и сейчас ситуация патовая. Из-за капризов Титова с ноября Якутия не может выбрать нового уполномоченного. А федеральный омбудсмен продолжает упорствовать и навязывать свою волю», — считает Виталий Обедин.

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Как сообщало ИА REGNUM, попытки выбрать бизнес-омбудсмена Якутии предпринимаются с осени 2018 года. Тогда за место уполномоченного по правам предпринимателей боролись общественница Марина Богословская и Ирина Котенко, действия сторонников первой привели к тому, что заседанию координационного совета по предпринимательству не хватило участников для кворума. Есть версия, что Борис Титов намерен оставить омбудсменом Айталину Соколову, которая сначала, когда истёк срок её полномочий, собиралась сменить работу на должность в правительстве, а потом стала снова претендовать на место уполномоченного.

«Более принципиального и последовательного человека, занимающегося защитой интересов малого и среднего бизнеса на общественных (замечу!) началах, надо ещё поискать, — говорил Виталий Обдеин об Ирине Котенко. — Я знаю, что на неё постоянно пытаются давить, в том числе представители КНО, которые ходят к Котенко «проверять», чуть не чаще, чем к себе в офис, но коса постоянно находит на камень. Ирина Владимировна Котенко — готовый омбудсмен, ей даже не требуется входить в курс дела. Достаточно сказать, что она бралась защищать в судах предпринимателей, которым отказал в защите аппарат республиканского уполномоченного. И выигрывала! Увы, её принципиальность и прямолинейность нравится не всем. И в том числе — некоторым ее коллегам-общественникам».