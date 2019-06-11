Руанда открыла границы с Угандой после 3 месяцев блокирования проезда

Кампала, , 11:29 — REGNUM После закрытия границ с Угандой на протяжении трех месяцев, власти Руанды временно открыли свои границы и разрешили проезд грузовым автомобилям.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, дипломатические разногласия между двумя странами стали причиной закрытия границ, что негативно сказалось на торговле и жизни людей, проживающих в пограничном руандийском городе Гатуна.

Как сообщают власти Уганды, вследствие закрытия границ было прекращено 70% торговой деятельности между двумя восточноафриканскими странами.

Напомним, что в феврале этого года правительство Руанды заявило о закрытии границ в районе городе Гатуна в связи с проведением ремонтных работ. Власти опровергли информацию о политических причинах закрытия границ.

В своих заявлениях власти Руанды запрещали своим гражданам поездки в Уганду по причинам безопасности. Кроме того, руандийское правительство обвинило Уганду в противозаконном аресте граждан Руанды и гонениях на них.

Угандийские власти, в свою очередь, обвиняют Руанду в организации шпионской деятельности в их стране.