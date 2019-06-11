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«Без выпускников израильских вузов, силиконовая долина США рухнет»: Кедми

Политика

«Сегодняшняя технологическая мощь Соединенных Штатов, она заимствованная»

Москва, 11 июня 2019, 10:27 — REGNUM  Вся высокотехнологическая сфера США зиждется на талантах, мигрировавших из-за рубежа, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Если забрать из «силиконовой долины» только выпускников израильских вузов, она рухнет… Сегодняшняя технологическая мощь Соединенных Штатов, она заимствованная. Что началось со Второй мировой войны, с прихода Гитлера к власти и после Второй мировой войны — покупали за деньги мозги», — заявил Кедми.

При этом, по словам Кедми преподают математику и точные науки в вузах США сейчас помимо индийцев евреем — выходцы из Юго-Восточной Азии, а вот белых американцев не видно.

Отметим, что огромное количество евреев мигрировало из Европы в США после прихода в европейских странах нацистских и фашистских режимов. Еще одна волна миграции в США была после уничтожения в 1991 году СССР и во время предшествовавшей ему Перестройки, когда социально-экономические и политические процессы были направлены на выдавливание лучших кадров из страны.

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